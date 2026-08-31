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Российский подросток зарезал бывшего одноклассника по дороге из школы

В ХМАО задержали 15-летнего школьника, который зарезал бывшего одноклассника
Фото: iStock/GankaTt

В ХМАО школьник зарезал своего бывшего одноклассника из-за конфликта. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем телеграм-канале.



По данным телеканала, восьмиклассник ушел в школу за учебниками и не вернулся домой. Позже полицейские обнаружили его тело с ножевыми ранениями в заброшенной пристройке на улице Сутормина. Рядом, в соседней комнате, лежали рюкзак и тетради убитого.

По словам очевидцев, накануне вечером они видели подростка вместе с его бывшим одноклассником — 15-летним Дамиром Н. Вскоре восьмиклассника задержали, а на допросе он признался, что зарезал приятеля во время ссоры. Также выяснилось, что с февраля этого года несовершеннолетний находился в межгосударственном розыске одной из соседних стран по делу об убийстве.

Ранее сообщалось, что школьник едва не задушил сверстника во время драки в Красноярском крае. Между подростками вспыхнула ссора из-за того, что один из них оскорбил отца другого.

Лидия Пономарева

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