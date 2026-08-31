Российский подросток зарезал бывшего одноклассника по дороге из школы

31 августа 2026, 15:57

В ХМАО задержали 15-летнего школьника, который зарезал бывшего одноклассника

Фото: iStock/GankaTt

В ХМАО школьник зарезал своего бывшего одноклассника из-за конфликта. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем телеграм-канале.