Падение метеорита в российском городе засняли на камеру

Фото: istockphoto/Sergey Kuznetsov
Падение метеорита засняла камера домофона в башкирской Уфе. Соответствующие кадры выложил Telegram-канал Ufa_rb.
Видеозапись сделана в Демском районе города. На ней видно, что тело космического происхождения стремительно летит вниз. По информации авторов поста, явление запечатлено в 23:18 по местному времени.
В апреле сотрудники Университета Кертина в Шотландии назвали срок падения огромнейшего метеорита. Специалисты уточнили, что он столкнулся с планетой примерно миллиард лет назад. До этого считалось, что крупнейший метеорит упал на Землю в северо-западной части страны 1,2 миллиарда лет назад.
Также в январе сообщалось об осколках метеорита в американском Маршфиле.
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В апреле сотрудники Университета Кертина в Шотландии назвали срок падения огромнейшего метеорита. Специалисты уточнили, что он столкнулся с планетой примерно миллиард лет назад. До этого считалось, что крупнейший метеорит упал на Землю в северо-западной части страны 1,2 миллиарда лет назад.
Также в январе сообщалось об осколках метеорита в американском Маршфиле.
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Никита Кротов