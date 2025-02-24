Знакомая погибшей на Шри-Ланке россиянки назвала ее гибель злой шуткой судьбы

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Гибель на Шри-Ланке 53-летней туристки из Саратова Ольги Перминовой стала злой шуткой судьбы. Об этом заявила РИА Новости ее знакомая Натали Павлова.
Напомним, туристка из России погибла на Шри-Ланке, выпав из поезда во время движения при попытке сделать селфи. Соответствующую информацию подтвердил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Коломбо Герман Федоров.
По словам Павловой, погибшая всегда была предусмотрительна. Она подчеркнула, что известие о гибели Перминовой ее шокировало. Другая знакомая погибшей российской туристки сообщила, что та несколько лет назад потеряла супруга.
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По словам Павловой, погибшая всегда была предусмотрительна. Она подчеркнула, что известие о гибели Перминовой ее шокировало. Другая знакомая погибшей российской туристки сообщила, что та несколько лет назад потеряла супруга.
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Екатерина Коршунова