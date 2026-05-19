«Это было самое страшное»: Обескровленная женщина увидела ведущий в рай яркий свет во время родов

19 мая 2026, 21:06

Mirror: Британка Миллс увидела путь в рай при родах

Жительница Великобритании Сара Миллс пережила клиническую смерть во время родов и заявила, что видела яркий свет, ведущий в рай. Об этом пишет The Mirror.





Ранее женщина уже рожала с помощью кесарева сечения, но в этот раз врачи разрешили ей попробовать естественные роды. В процессе британка испытывала необычный дискомфорт и неоднократно жаловалась, что что-то не так, однако медперсонал поначалу не реагировал на её слова.



В итоге Саре всё же провели вмешательство. Здоровую девочку извлекли, но сама пациентка внезапно почувствовала жар и резкую слабость. Ей потребовался общий наркоз. Врачи обнаружили тромб в матке. После его удаления открылось сильное кровотечение, женщина потеряла несколько литров крови, и ей сделали семь переливаний.





«Это было самое страшное, что когда-либо со мной случалось», — призналась Миллс.



