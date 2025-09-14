Женщина выбросила котёнка с балкона в Подмосковье при расставании с престарелым любовником

14 сентября 2025, 12:00

Mash: Женщина выбросила котёнка с балкона в Подмосковье и сломала ему лапу

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Женщина выбросила котёнка с балкона, расставаясь со своим престарелым возлюбленным. Как пишет Telegram-канал Mash, семимесячный скоттиш-фолд по кличке Тайсон сломал челюсть и лапу, получив черепно‑мозговую травму и контузию внутренних органов.