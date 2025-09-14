Женщина выбросила котёнка с балкона в Подмосковье при расставании с престарелым любовником
Женщина выбросила котёнка с балкона, расставаясь со своим престарелым возлюбленным. Как пишет Telegram-канал Mash, семимесячный скоттиш-фолд по кличке Тайсон сломал челюсть и лапу, получив черепно‑мозговую травму и контузию внутренних органов.
По словам соседей и источников, 50‑летняя Наталья некоторое время жила с 70‑летним Халилом. Сначала помогала с ремонтом, затем они стали встречаться. Она перевезла к нему вещи и самого котёнка в элитный подмосковный ЖК, но отношения быстро разладились. Женщина собрала вещи и ушла, а потом, как утверждают свидетели, выбросила пушистика с балкона четвёртого этажа.
Экс‑жених в разговоре с журналистами заявил, что кот якобы «упал сам», но записи с камер видеонаблюдения и показания соседей опровергают эту версию. Мужчина продолжал курить на балконе и ничего не узнал о состоянии животного. Найдя Тайсона в крови, жильцы отвезли его в ветеринарную клинику, где коту провели две сложные операции. Сейчас он лечится и восстанавливается.
Соседи ищут пострадавшему новых хозяев. В отношении бывшей владелицы готовят заявление в полицию.
