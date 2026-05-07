Женщина выдала себя за подростка, чтобы вернуться в школу по одной причине
В Нью-Йорке полиция арестовала 28-летнюю местную жительницу Кейси Клаассен, которая выдала себя за 16-летнюю школьницу и две недели посещала занятия. Об этом пишет New York Post.
В апреле женщина поступила в Westchester Square Academy под именем Шамары Рашад, якобы 2010 года рождения. Она убедила администрацию, что недавно переехала из Огайо вместе с сестрой. Мошеннице удалось получить ученический билет, а также бесплатный проезд на общественном транспорте, питание, ноутбук, планшет и мобильный телефон — все положенные школьникам льготы. Кроме того, она рассчитывала на социальное пособие.
Директор школы заподозрил неладное и проверил профили в соцсетях, где обнаружил настоящую страницу Клаассен. Выяснилось, что она родилась в 1997 году и воспитывает дочь.
27 апреля женщину задержали. Она полностью признала вину и объяснила, что пошла на подлог именно ради льгот, предоставляемых учащимся.
Клаассен предъявили обвинения в создании угрозы благополучию несовершеннолетних, незаконном проникновении на территорию школы и выдаче себя за другое лицо. Первое слушание по делу назначили на 15 июня.
