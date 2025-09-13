Мошенница из родительского комитета украла 100 тысяч рублей под предлогом сборов на выпускной

13 сентября 2025, 04:36

Мать-мошенница из Первоуральска обманула родителей на 100 тысяч рублей

Фото: Istock/NanoStockk

Жительницу Первоуральска признали виновной в мошенничестве после того, как она похитила у родителей одноклассников своей дочери почти 100 тысяч рублей, которые собирала на организацию выпускного.





В период с ноября 2024 по май 2025 года активистка родительского комитета школы №15 предложила другим родителям сдать деньги на мероприятия для четвероклассников. Под предлогом организации досуга в парке виртуальной реальности, изготовления выпускных альбомов и покупки атрибутики она собрала свыше 97 тысяч рублей. Однако средства были потрачены не по назначению.





«Обвиняемая полностью признала вину и возместила материальный ущерб потерпевшим», — цитирует Ura.ru сообщение прокуратуры Свердловской области.