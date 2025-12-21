В деле об убийстве стюардессы в Дубае появились новые сведения о возможном мотиве

21 декабря 2025, 15:54

Суд в Петербурге арестовал предпринимателя по делу об убийстве россиянки в ОАЭ

Фото: Istock/vladans

В Санкт-Петербурге задержали местного жителя Альберта Моргана. Его подозревают в убийстве бывшей сожительницы в ОАЭ. Подробности сообщает пресс-служба городских судов.