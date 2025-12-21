В деле об убийстве стюардессы в Дубае появились новые сведения о возможном мотиве
В Санкт-Петербурге задержали местного жителя Альберта Моргана. Его подозревают в убийстве бывшей сожительницы в ОАЭ. Подробности сообщает пресс-служба городских судов.
Задержание произошло в аэропорту Пулково сразу после возвращения Моргана из этой страны. Суд заключил подозреваемого под стражу. Задержанный — индивидуальный предприниматель. Анастасия работала стюардессой. Она несколько лет прожила с подозреваемым в Санкт-Петербурге, но к моменту трагедии пара уже рассталась.
Установлено, что обвиняемый выследил женщину и напал на неё в отеле Дубая, нанеся около 15 ударов ножом. После этого он скрылся. Тело обнаружил персонал отеля. Моргану грозит до 15 лет лишения свободы.
Знакомые погибшей высказывают разные версии. По некоторым сведениям, она могла искать работу на бизнес-джетах, что обострило конфликт. Её коллега это отрицает и утверждает, что поездка в ОАЭ связана с поиском новой основной работы.
