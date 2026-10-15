Женщина вытащила из ягодицы ржавую иголку неизвестного происхождения
Asia One: китаянка месяц мучилась от таинственной ржавой иглы в ягодице
Жительница Китая по имени Сяоюй на протяжении месяца страдала от необъяснимых болей, причину которых удалось выяснить лишь случайно. Об этом сообщает Asia One.
По словам женщины, первые неприятные ощущения появились у нее еще в сентябре. Изначально она списала дискомфорт на растяжение мышцы, полученное во время тренировки, и не придала этому значения. Однако со временем боль начала усиливаться.
«Болела вся левая сторона тела, от головы до пят, как будто ноготь оторвали», — приводит издание слова Сяоюй.Разгадка мучительного состояния открылась 11 октября, когда женщина принимала душ. Она обнаружила под кожей в области левой ягодицы твердый предмет, который ей удалось извлечь. Им оказалась ржавая игла длиной четыре сантиметра. Сяоюй утверждает, что не знает, каким образом игла оказалась в ее теле.