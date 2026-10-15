Женщина вытащила из ягодицы ржавую иголку неизвестного происхождения

15 октября 2026, 14:33

Asia One: китаянка месяц мучилась от таинственной ржавой иглы в ягодице

Фото: istockphoto/Furtseff

Жительница Китая по имени Сяоюй на протяжении месяца страдала от необъяснимых болей, причину которых удалось выяснить лишь случайно. Об этом сообщает Asia One.





По словам женщины, первые неприятные ощущения появились у нее еще в сентябре. Изначально она списала дискомфорт на растяжение мышцы, полученное во время тренировки, и не придала этому значения. Однако со временем боль начала усиливаться.





«Болела вся левая сторона тела, от головы до пят, как будто ноготь оторвали», — приводит издание слова Сяоюй.