Женщина внезапно набросилась на мужа и отрезала ему пенис

Фото: istock / sudok1
Жительница Нигерии отрезала половой орган вернувшемуся из мечети мужу. Об этом информирует Daily Trust.
40-летний мужчина по имени Кадуна Салису Идрис попал в больницу 26 мая. Он рассказал, что вернулся домой после утренней молитвы и лен на кровать отдохнуть. Когда мужчина уснул, его супруга Хабиба Ибрагим внезапно набросилась на него с ножом и почти полностью отрезала ему пенис.
На крики пострадавшего прибежали соседи, которые остановили расправу. Мужчину госпитализировали. Медики отказались комментировать ход лечения, но известно, что какое-то время жизнь мужчины была под угрозой.
Идрис рассказал, что женился на Ибрагим за четыре месяца до происшествия и никогда не ругался с ней. Родители нигерийки также не знают, по какой причине она напала на мужа, и уже вызвались оплатить его лечение.
Читайте также:
На газозаправочной станции в Армении произошел мощный взрыв — видео
Скончался польский военный, раненный мигрантом на границе с Белоруссией
Россиянин объяснил стрельбу по прохожим в Москве мешавшими ему криками птиц
На крики пострадавшего прибежали соседи, которые остановили расправу. Мужчину госпитализировали. Медики отказались комментировать ход лечения, но известно, что какое-то время жизнь мужчины была под угрозой.
Идрис рассказал, что женился на Ибрагим за четыре месяца до происшествия и никогда не ругался с ней. Родители нигерийки также не знают, по какой причине она напала на мужа, и уже вызвались оплатить его лечение.
Читайте также:
На газозаправочной станции в Армении произошел мощный взрыв — видео
Скончался польский военный, раненный мигрантом на границе с Белоруссией
Россиянин объяснил стрельбу по прохожим в Москве мешавшими ему криками птиц
Алина Юрчак