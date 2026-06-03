Задушила пожилую свекровь и заставила мужа сжечь тело собственной матери: история убийства, которая потрясла весь Саратов
29 января 2013 года в Саратове утро в семье Крыловых (все имена и фамилии изменены) началось совершенно обычно. Андрей отправился на работу, а его 74-летняя мать Мария Ивановна занималась домашними делами и готовила завтрак. Супруга Андрея, Светлана, усадила маленькую дочь перед телевизором и принялась наводить порядок на кухне. Никто из членов семьи даже представить не мог, что спустя несколько часов квартира превратится в место убийства. Подробнее — в материале «Радио 1».
Сожгли тело и легли спатьСледствие установило, что невестка лишила свекровь жизни, а затем убедила собственного мужа помочь скрыть преступление, уничтожив тело женщины.
Супруги подробно рассказали о своих действиях. Особенно поразило правоохранителей то, насколько спокойно обвиняемые описывали произошедшее.
«Мы отвезли тело моей матери в лесополосу, облили бензином и сожгли, вернулись обратно и легли спать», — рассказывал Андрей о событиях той ночи во время допросов.По словам Светланы, конфликт начался из-за бытовой ситуации. Она занималась уборкой кухни и мыла плиту, когда Мария Ивановна решила приготовить еду. Между женщинами вспыхнула словесная перепалка. По версии обвиняемой, свекровь резко раскритиковала ее и заявила, что она плохая хозяйка и жена.
В ответ Светлана толкнула пожилую женщину. Та упала на пол и начала кричать. Позже преступница утверждала, что наклонилась помочь ей подняться. Однако дальше события развивались трагически. По словам обвиняемой, свекровь схватила ее за волосы и продолжила оскорблять.
«И тогда я стала ее душить. А когда поняла, что она не дышит, вышла из кухни и закрыла дверь», — поделилась она.
Сын погибшей женщины: «40 лет мужику, и все без бабы»На момент трагедии Андрею Крылову исполнилось 45 лет. До знакомства со Светланой он долгие годы жил вместе с матерью и, как рассказывали знакомые семьи, не стремился кардинально менять свою жизнь.
Приятели нередко подшучивали над ним. Родственники во время семейных встреч регулярно поднимали одну и ту же тему: «40 лет мужику, и все без бабы». Однако в 2009 году ситуация изменилась. На одной из дружеских встреч Андрей познакомился со Светланой. Женщине было немного за сорок лет. За ее плечами уже остались неудачный брак и взрослая дочь.
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Спустя несколько месяцев после начала отношений Светлана сообщила, что ждет ребенка. Пара зарегистрировала брак и поселилась в трехкомнатной квартире Андрея вместе с его матерью. После свадьбы мужчина устроился водителем и занимался перевозкой строительных материалов для ремонта городских дорог. Светлана работала продавцом на рынке и торговала рыбой. После рождения дочери она оставила работу и полностью посвятила себя семье.
Две хозяйки на одной кухнеПо словам соседей, напряжение между свекровью и невесткой возникло практически сразу. Жильцы дома позже рассказывали следователям и журналистам, что обе женщины обладали сильным характером и привыкли отстаивать собственную позицию.
Общая квартира, общая кухня и постоянное бытовое взаимодействие постепенно превращали каждую мелочь в повод для очередного конфликта. Мария Ивановна пользовалась уважением среди соседей. Многие считали ее строгим, но справедливым человеком. Всю жизнь женщина много работала и старалась обеспечить сына всем необходимым.
Соседи рассказывали, что ее супруг злоупотреблял алкоголем и перебивался случайными заработками. Поэтому значительная часть забот о семье легла именно на плечи Марии Ивановны. Она трудилась сразу в нескольких местах, а после выхода на пенсию не отказалась от работы.
Зимой женщина подрабатывала сторожем, а летом занималась уборкой улиц. Одна из соседок вспоминала, что Мария Ивановна иногда занимала деньги до пенсии, поскольку средств постоянно не хватало.
Тем временем отношения между Светланой и свекровью становились все более напряженными. Однажды конфликт дошел до рукоприкладства. Светлана избила пожилую женщину, после чего дело оказалось в суде. Однако стороны тогда примирились, и разбирательство прекратили.
Несмотря на это, взаимные претензии никуда не исчезли. Светлана регулярно предлагала разменять квартиру и разъехаться. Она считала, что отдельное жилье позволит избежать постоянных скандалов. Однако для реализации такого плана требовались деньги, которых семье хронически не хватало.
Убедила мужа избавиться от телаПосле убийства Светлана оказалась перед вопросом, как скрыть случившееся. В тот период она внимательно следила за громким делом мужчины, который убил супругу и пытался скрыть преступление. Именно тогда у нее возникла мысль избавиться от тела с помощью огня.
Для осуществления задуманного требовалась помощь мужа. Светлана позвонила Андрею на работу и сообщила, что их дочь плохо себя чувствует. Мужчина немедленно вернулся домой. Зайдя на кухню, он увидел мать, лежащую на полу без признаков жизни.
Сначала Андрей попытался помочь женщине и сделал искусственное дыхание. Однако вскоре понял, что спасти ее уже невозможно. После этого Светлана рассказала мужу обо всем произошедшем. Потрясенный мужчина потянулся к телефону, намереваясь вызвать полицию. Однако жена остановила его.
«Хочешь, чтобы наша дочь без матери росла? В детдом ее забрали? Тогда звони», — спросила она.Для Андрея этот аргумент оказался решающим. По словам соседей, он был очень привязан к дочери и болезненно воспринимал любые угрозы благополучию ребенка. Именно поэтому он отказался от намерения обратиться в полицию.
Как супруги скрывали преступлениеТело Марии Ивановны супруги перенесли в спальню. Они переодели погибшую в теплую одежду, собрали документы, мобильный телефон и личные вещи. Таким образом они пытались создать впечатление, будто женщина самостоятельно покинула квартиру.
Дождавшись ночи и убедившись, что дочь спит, супруги завернули тело в простыню, вынесли из подъезда и погрузили в автомобиль. Позже Андрей подробно рассказал следователям о маршруте поездки. По его словам, по дороге Светлана попросила заехать на автозаправочную станцию и купить бензин.
Тело женщины разместили на заднем сиденье автомобиля таким образом, чтобы со стороны казалось, будто пассажир просто спит. После покупки топлива супруги выехали за пределы Саратова. Обнаружив безлюдное место, они остановились.
Андрей помог выгрузить тело матери из автомобиля, а затем Светлана облила его бензином и подожгла. После этого муж с женой вернулись домой и отправились спать, словно ничего не произошло.
Исчезновение пенсионерки и находка в лесуЧерез два дня Андрей обратился в полицию с заявлением о пропаже матери. Он сообщил правоохранителям, что женщина якобы уехала к родственникам, взяв с собой документы и необходимые вещи. Когда сотрудники полиции поинтересовались, почему мужчина не обратился за помощью раньше, он объяснил это тем, что мать и прежде могла неожиданно уехать, никого заранее не предупредив.
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Полицейские начали проверку. Спустя непродолжительное время за пределами города обнаружили обгоревшее тело женщины. Эксперты быстро установили личность погибшей. Ею оказалась Мария Крылова.
Знал, что мама мертваПрактически сразу после обнаружения тела оперативники сосредоточили внимание на членах семьи погибшей. У следствия возникло множество вопросов. При погибшей не нашли ценных вещей, поэтому версию ограбления быстро исключили.
Кроме того, сотрудники полиции выяснили, что Андрей после исчезновения матери ни разу не пытался связаться с ней по телефону, хотя раньше они регулярно общались. Супругов начали вызывать на допросы.
В какой-то момент Андрей не выдержал психологического давления. По воспоминаниям сотрудников правоохранительных органов, мужчина заметно нервничал, долго молчал, а затем во всем признался.
«Я знал, что мама мертва, это мы ее сожгли», — сказал он.После этого признания Светлану задержали. На допросах женщина не отрицала своей причастности к убийству, однако продолжала утверждать, что не планировала лишать свекровь жизни. По словам обвиняемой, преступление произошло во время сильного эмоционального потрясения. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.
Реакция соседей и судебный процессПока следствие продолжало работу, жители дома активно обсуждали произошедшее. Многие знали Марию Ивановну несколько десятилетий и не могли поверить в случившееся. Соседи вспоминали, что женщина искренне любила сына и всю жизнь старалась ему помогать.
«Она души в сыне не чаяла, все только для него. А он, здоровый мужик, до сорока лет работу толком себе найти не мог, и такое сотворил», — говорили местные.Общественное недовольство вызвал еще тот факт, что Андрей в материалах следствия значился только свидетелем. Несмотря на то, что мужчина помогал выносить тело, приобретал бензин и находился на месте сожжения, он избежал уголовного наказания. Законодательство допускало подобную квалификацию действий, так как он не оказывал непосредственного содействия в момент совершения убийства.
После ареста супруги мужчина сильно изменился. Соседи рассказывали, что он пристрастился к алкоголю и почти не покидал свой дом. Лишь изредка Андрей ходил в ближайший магазин, чтобы купить очередную порцию спиртного, после чего вновь возвращался в квартиру.