03 июня 2026, 03:13

Фото: istockphoto / Artem_Furman

29 января 2013 года в Саратове утро в семье Крыловых (все имена и фамилии изменены) началось совершенно обычно. Андрей отправился на работу, а его 74-летняя мать Мария Ивановна занималась домашними делами и готовила завтрак. Супруга Андрея, Светлана, усадила маленькую дочь перед телевизором и принялась наводить порядок на кухне. Никто из членов семьи даже представить не мог, что спустя несколько часов квартира превратится в место убийства. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Сожгли тело и легли спать Сын погибшей женщины: «40 лет мужику, и все без бабы» Две хозяйки на одной кухне Убедила мужа избавиться от тела Как супруги скрывали преступление Исчезновение пенсионерки и находка в лесу Знал, что мама мертва Реакция соседей и судебный процесс Какой приговор вынес суд

Сожгли тело и легли спать

«Мы отвезли тело моей матери в лесополосу, облили бензином и сожгли, вернулись обратно и легли спать», — рассказывал Андрей о событиях той ночи во время допросов.

Фото: istockphoto / fizkes

«И тогда я стала ее душить. А когда поняла, что она не дышит, вышла из кухни и закрыла дверь», — поделилась она.

Сын погибшей женщины: «40 лет мужику, и все без бабы»

Мать ненадолго ушла по делам, а дома остался знакомый подросток: страшная история двух сестер из Пермского края. Что известно?

Две хозяйки на одной кухне

Фото: istockphoto / Motortion

Фото: istockphoto / PIKSEL

Убедила мужа избавиться от тела

Фото: istockphoto / Aroma photography

«Хочешь, чтобы наша дочь без матери росла? В детдом ее забрали? Тогда звони», — спросила она.

Как супруги скрывали преступление

Фото: istockphoto / Synthetic-Exposition

Исчезновение пенсионерки и находка в лесу

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Знал, что мама мертва

Фото: istockphoto / DedMityay

«Я знал, что мама мертва, это мы ее сожгли», — сказал он.

Реакция соседей и судебный процесс

«Она души в сыне не чаяла, все только для него. А он, здоровый мужик, до сорока лет работу толком себе найти не мог, и такое сотворил», — говорили местные.

Фото: istockphoto / Rattankun Thongbun

Какой приговор вынес суд