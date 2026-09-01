Напавшего на медиков с лопатой москвича застрелил прихожанин церкви
Прихожанин церкви застрелил пациента, напавшего с лопатой на сотрудников скорой помощи в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По его данным, после нападения медики вызвали Росгвардию. На момент прибытия правоохранителей мужчина вел себя агрессивно и пытался наброситься на прохожих. В ходе конфликта в него выстрелил очевидец — прихожанин расположенной рядом церкви. Ранение оказалось смертельным.
Напомним, москвич позвонил на экстренный номер, пожаловавшись на галлюцинации и голоса в голове. Бригада скорой прибыла на указанный адрес для оказания помощи, однако пациент внезапно напал на сотрудников с лопатой.
В результате инцидента серьезно пострадал один из медиков — у него диагностировали черепно-мозговую травму и перелом основания черепа.
Читайте также: