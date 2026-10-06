Женщина заявила на мужа из-за того, что у него была семья
В Индии женщина обратилась в полицию с заявлением на мужа, обвинив его в сокрытии религиозной принадлежности и первого брака. Об этом сообщает India Today.
По словам заявительницы, до свадьбы по индуистскому обряду мужчина представился ей как «Джонни» и не рассказал о своем прошлом. Они познакомились в социальных сетях и примерно через полгода после женитьбы женщина обнаружила в его сумке удостоверение на имя Джаведа Хана.
Как утверждает женщина, после этого она выяснила, что муж исповедует ислам, ранее уже был женат и воспитывает троих детей. Кроме того, по ее словам, после свадьбы супруг подвергал ее домогательствам и пытался заставить сменить веру.
Ситуация, как утверждает индианка, обострилась после появления первой жены Джаведа. Между женщинами произошел конфликт, после которого первая жена увела мужчину с собой.
Через несколько дней Джавед вернулся и заявил, что родственники требуют от него прекратить отношения с заявительницей. Несмотря на это, супруги продолжили жить вместе, а позднее переехали в штат Уттар-Прадеш, где у них родился ребенок.
Теперь женщина утверждает, что около недели назад муж вместе с родственниками исчез. Она обратилась в местный полицейский участок и потребовала привлечь Джаведа и его семью к ответственности.
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