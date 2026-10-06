Женщина заявила на мужа из-за того, что у него была семья

06 октября 2026, 20:27

Жительница Индии обвинила мужа в сокрытии первой семьи

Фото: istockphoto/Ajax9

В Индии женщина обратилась в полицию с заявлением на мужа, обвинив его в сокрытии религиозной принадлежности и первого брака. Об этом сообщает India Today.