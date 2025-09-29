Женщины избили девушку и оттаскали за дреды по земле после замечания в Тюмени
В Тюмени девушка пострадала после конфликта, сообщает 72.ru.
По ее словам, вечером на Мельничной улице она шла домой и в сквере заметила компанию женщин с детьми, распивавших алкоголь и громко слушавших музыку. Одна из них танцевала на столе и выкрикивала непонятные слова, сказано в материале.
Потерпевшая подошла и, как утверждает, вежливо попросила выключить музыку. После этого оппонентки стали выражаться нецензурной бранью. Когда она пригрозила вызовом полиции и начала снимать происходящее на телефон, одна из распивающих проявила агрессию и вместе с подругами напала.
Заявительницу ударили в живот, а затем, когда она упала, били ногами по голове и таскали за дреды. После инцидента она самостоятельно обратилась в больницу, где ей оказали необходимую помощь. Девушка написала заявление в полицию. Подозреваемых ищут.
