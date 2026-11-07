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Женщины защищали миллионы от аферистов и лишились денег

В Саратовской области женщины потеряли больше 3 млн рублей из-за мошенников
Фото: istockphoto/blinow61

Две жительницы Саратовской области стали жертвами мошенников. Они потеряли в общей сложности более 3 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД.



В Балашове злоумышленник убедил женщину проспонсировать противоправную деятельность организации, находящейся в другой стране. Местная жительница перевела деньги на так называемые «безопасные счета».

В Балаково мошенники запугали ещё одну 53-летнюю жительницу. Пострадавшая перевела более 150 тысяч рублей на счета злоумышленников, представившихся сотрудниками безопасности. Они убедили доверчивую саратовчанку, что только так её деньги будут защищены и в порядке.

Обе жительницы региона пренебрегли мерами безопасности. Жертвы не вняли ранее полученным предупреждениям сотрудников полиции о подобном мошенничестве.

Никита Кротов

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