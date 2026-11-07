Женщины защищали миллионы от аферистов и лишились денег

07 ноября 2026, 20:38

В Саратовской области женщины потеряли больше 3 млн рублей из-за мошенников

Фото: istockphoto/blinow61

Две жительницы Саратовской области стали жертвами мошенников. Они потеряли в общей сложности более 3 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД.