Женщины защищали миллионы от аферистов и лишились денег
Две жительницы Саратовской области стали жертвами мошенников. Они потеряли в общей сложности более 3 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД.
В Балашове злоумышленник убедил женщину проспонсировать противоправную деятельность организации, находящейся в другой стране. Местная жительница перевела деньги на так называемые «безопасные счета».
В Балаково мошенники запугали ещё одну 53-летнюю жительницу. Пострадавшая перевела более 150 тысяч рублей на счета злоумышленников, представившихся сотрудниками безопасности. Они убедили доверчивую саратовчанку, что только так её деньги будут защищены и в порядке.
Обе жительницы региона пренебрегли мерами безопасности. Жертвы не вняли ранее полученным предупреждениям сотрудников полиции о подобном мошенничестве.
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