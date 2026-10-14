Женщину чуть не унесло дождевым потоком

14 октября 2026, 12:45

В Стамбуле женщину едва не унесло дождевым потоком, ее спасли

Фото: istockphoto/Mrkit99

В социальных сетях в среду опубликовали видео, где есть момент спасения жительницы Стамбула, которую едва не унесло мощным потоком воды во время ливня. Об этом пишет РИА Новости.





Инцидент произошел в западном районе города Эсенъюрт. На кадрах видно, как женщина с зонтиком пытается удержаться на ногах, однако внезапно поскальзывается и начинает скользить вниз по склону залитой водой дороги.





«Женщину уносит, неужели никто ей не поможет?» — восклицает автор видео.