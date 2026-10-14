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Женщину чуть не унесло дождевым потоком

В Стамбуле женщину едва не унесло дождевым потоком, ее спасли
Фото: istockphoto/Mrkit99

В социальных сетях в среду опубликовали видео, где есть момент спасения жительницы Стамбула, которую едва не унесло мощным потоком воды во время ливня. Об этом пишет РИА Новости.



Инцидент произошел в западном районе города Эсенъюрт. На кадрах видно, как женщина с зонтиком пытается удержаться на ногах, однако внезапно поскальзывается и начинает скользить вниз по склону залитой водой дороги.

«Женщину уносит, неужели никто ей не поможет?» — восклицает автор видео.
Через несколько секунд на помощь женщине, которая не могла самостоятельно справиться с потоком, подбежали трое мужчин. Двое из них взяли ее под руки и вытащили из воды.

С ночи на турецкий мегаполис обрушились сильные ливни. По прогнозам синоптиков мэрии, дожди прекратятся только к воскресенью. Осадки сопровождаются ураганным ветром, порывы которого достигают 80 километров в час.
Никита Кротов

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