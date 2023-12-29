Подмосковные спасатели вытащили из горящего дома 5 детей и 11 взрослых

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
5 детей и 11 взрослых спасли огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» из горящей многоэтажки. Обь этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились очевидцы, которые заметили , что из окна квартиры на девятом этаже шестнадцатиэтажного дома валит густой дым, а испуганные люди просят о помощи.
Стоит отметить, что пожар случился в посёлке Новоивановское Одинцовского городского округа.
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«Работники противопожарно-спасательной службы оперативно прибыли по указанному адресу<…>В квартире, где произошел пожар, специалисты обнаружили семью — двоих взрослых и четырёхмесячного младенца. <…> На лестничной клетке были слышны крики о помощи из соседних квартир<…> Всего пожарные спасли 11 взрослых и 5 детей, а также эвакуировали 79 человек. Двум пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Огнеборцы ликвидировали пожар в кратчайшие сроки и не дали огню распространиться на соседние квартиры», — поделился начальник ПСЧ-246 Дмитрий Грачёв.
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Мира Полтева