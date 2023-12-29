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Подмосковные спасатели вытащили из горящего дома 5 детей и 11 взрослых

29 декабря 2023, 09:25
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

5 детей и 11 взрослых спасли огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» из горящей многоэтажки. Обь этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились очевидцы, которые заметили , что из окна квартиры на девятом этаже шестнадцатиэтажного дома валит густой дым, а испуганные люди просят о помощи.

«Работники противопожарно-спасательной службы оперативно прибыли по указанному адресу<…>В квартире, где произошел пожар, специалисты обнаружили семью — двоих взрослых и четырёхмесячного младенца. <…> На лестничной клетке были слышны крики о помощи из соседних квартир<…> Всего пожарные спасли 11 взрослых и 5 детей, а также эвакуировали 79 человек. Двум пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Огнеборцы ликвидировали пожар в кратчайшие сроки и не дали огню распространиться на соседние квартиры», — поделился начальник ПСЧ-246 Дмитрий Грачёв.


Стоит отметить, что пожар случился в посёлке Новоивановское Одинцовского городского округа.

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Женщину и двоих детей под Волгоградом убила неисправная гирлянда
В Волгоградской области при пожаре скончались три человека, включая двоих детей
29 декабря 2023, 10:45

Фото: istock / Kara Capaldo

В Волгоградской области при пожаре в частном доме погибли 3 человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Трагедия произошла примерно в 12 часов ночи в Калаче-на-Дону. По информации спасателей, среди погибших была одна женщина и двое детей в возрасте 16 лет и один год, один несовершеннолетний пострадал.

«При пожаре в частном доме (размер в плане 8х8, горел по всей площади) — обнаружены трое погибших, двое из них дети, еще один ребенок спасен, в тяжелом состоянии – госпитализирован», — указано в релизе.
Пожар уже потушили. По факту произошедшего региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Подмосковье спасатели вытащили из горящего дома 5 детей и 11 взрослых. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#уголовное дело
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Девушка избила бойфренда наряженной новогодней елкой
Fox News: США девушка избила парня новогодней елкой за измену
29 декабря 2023, 10:25

Фото: istock / Liudmila Chernetska

В США задержали 20-летнюю жительницу штата Флорида, которая в ходе ссоры со своим молодым человеком избила его новогодней елкой. Об этом пишет Fox News.

Инцидент произошел в городе Сент-Питерсберг 24 декабря. Мирикл Ривера заподозрила своего 24-летнего парня в измене и закатила скандал. Девушка схватила украшавшую гостиную праздничную елку и несколько раз дарила бойфренда.

У пострадавшего зафиксировали небольшие царапины на верхней части тела и руках. Нападавшую доставили в отделение полиции и выдвинули обвинения в домашнем насилии. 25 декабря Ривера вышла из-под стражи

Ранее девушка-подросток из подмосковного Подольска заявила, что отчим издевался над ней на протяжении 10 лет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#скандал
#инцидент
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#избиение
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Арестанты устроили бунт в Сочи и пытались сорвать свое этапирование в СИЗО
В Сочи 22 арестанты устроили бунт, пытаясь сорвать свое этапирование в СИЗО
29 декабря 2023, 09:39

Фото: istock / DanHenson1

Задержанные, которые находятся в сочинском изоляторе временного содержания (ИВС) устроили бунт. Сотрудникам изолятора пришлось вызывать ОМОН, чтобы угомонить недовольных. Об это стало известно телеграм-каналу Shot.
По данным канала, бунт произошел накануне утром в ИВС Адлерского района Сочи. Нескольких арестантов ожидало этапирование в СИЗО Армавира. Но они хотели встретить Новый год в сочинском изоляторе. Из-за этого дебоширы начали кричать, стучать по решеткам и оказывать сопротивление сотрудникам полиции, которые пытались вывести их. Чтобы подавить бунт, пришлось вызывать бойцов ОМОН. Через час порядок был восстановлен, и 11 человек отправили в Армавир.

Оставшиеся недовольные поедут туда спецэтапом 30 декабря.

Сообщается, что в результате бунта пострадавших среди сотрудников нет, прокуратура проводит проверку.

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#арест
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В Тынде пожилой мужчина убил бывшую возлюбленную и угрожал расправой ее внукам
29 декабря 2023, 09:28

Фото: istock / BrianAJackson

В Тынде 69-летний мужчина убил бывшую возлюбленную и угрожал ее внукам. Мужчину задержали. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По информации следствия, 14 октября пенсионер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, направился к бывшей сожительнице, которая живет с двумя внуками 13 и 16 лет. Мужчина потребовал возобновить отношения, но женщина отказалась. Они начал ругаться и мужчина схватился за нож.

Женщина получила ранения, несовместимые с жизнью. Из-за криков дети проснулись и пошли на кухню, чтобы проверить, что там происходит. Убийца собирался покинуть квартиру и перед уходом стал угрожать ребятам расправой. Дети восприняли его угрозы всерьез и спрятались в другой комнате.

Обвиняемый свою вину признает. По ходатайству следователя судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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#женщина
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#отношения
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Омич украл новогоднюю ель для возлюбленной и спрятал ее от полиции в ванной
29 декабря 2023, 07:58

Фото: istock / Greggory DiSalvo

В Омске мужчина захотел порадовать свою возлюбленную и украл для нее ель, а когда к нам наведались сотрудники правоохранительных органов, мужчина решил спрятать ее в ванной. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу областного УМВД.

Жительница дома на улице Куйбышева в Омске рассказала полицейским, что во дворе кто-то спили елку. Прибывший на место предохранитель проверил записи с камер видеонаблюдения и увидел мужчину, который несет елку.

Выяснилось, что к краже дерева причастен 28-летний ранее неоднократно судимый мужчина, который живет в соседнем доме. Он со своим братом спилил ель и повез своей сожительнице на улицу Красный переулок в качестве подарка к Новому году.

«Злоумышленники даже украсили ель, а когда к ним пришёл полицейский, спрятали в ванной комнате», — заявили в полиции.
Несмотря на это, участковый нашел дерево и вернул его заявительнице. Еловых воров ожидает разбирательство, после которого будет принято процессуальное решение.


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#дерево
#мужчина
#сотрудники
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#новости
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В Петербурге арестовали женщину, избившую нунчаками детей
Избившую нунчаками двух младшеклассников петербурженку арестовали на два месяца
29 декабря 2023, 07:36

Фото: istock / Rawf8

В Санкт-Петербурге на 2 месяца арестовали женщину, которая избила младшеклассников нунчаками во время чаепития. Об этом информирует РЕН ТВ, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов города.

«Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Акуловой стражу по 25.02.2024», – сообщили в пресс-службе.
До этого стало известно, что петербурженка 26 декабря пригасила домой «погреться» трех друзей своего сына. Когда ребята зашли в квартиру, женщина начала избивать их. Она распыляла газ, угрожала ножом детям и удерживала их у себя дома примерно час. Когда она все таки отпустила детей, они сразу же рассказали родителям. Родители написали на нападавшую заявление в полицию., а детей забрали в больницу. На следующий день женщину задержали.

Женщина обвиняется в похищении и незаконном удерживании.

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#родители
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#избиение
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Странный мужчина четыре раза проникал в чужой дом по ночам и наблюдал за спящей девочкой
В США взломщик четыре раза проникал в чужой дом и что-то говорил спящей девочке
29 декабря 2023, 07:10

Фото: istock / Choreograph

В штате Пенсильвания (США) правоохранители разыскивают неизвестного мужчину, который четыре раза проникал в чужой дом по ночам. Об этом пишет People.

Тиффани Сабара из города Коствилл рассказала, что первый раз взломщик попал в дом начале осени через дверь на кухне, на которой сломался замок. Следующие 2 раза он входил в дом через незапертые по недосмотру двери, а в конце декабря проник через окно.

Все проникновения в дом попали на записи камер наблюдения. Все разы незнакомец заходил в комнату девятилетней дочери Сабары. Мать рассказала, что мужчина наблюдал за спящим ребенком и что-то говорил ей.

Несмотря на наличие кадров с лицом преступника, полицейские не смогли установить его личность. Они попросили соседей быть внимательнее и сообщать им о странных случаях.

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#мужчина
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Е1: В Екатеринбурге в заброшенном здании нашли тело мужчины в одних трусах
29 декабря 2023, 05:57

Фото: iStock/gorodenkoff

В Екатеринбурге в одном из зданий на Восточной обнаружили тело мужчины. Об этом пишет Е1.RU со ссылкой на очевидцев.
По информации издания, мужчину с признаками избиения нашли в одних трусах в заброшенном здании.

Дополнительно отмечается, что на теле у погибшего под ключицами расположены две татуировки.

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#труп
#екатеринбург
#происшествия
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В Ставропольском крае в ДТП с пассажирским автобусом и легковушкой погиб человек
29 декабря 2023, 02:01

Фото: iStock/Motortion

В Арзгирском округе Ставропольского края автобус Нальчик — Волгоград с 17 пассажирами столкнулся с легковым автомобилем. Водитель легковушки в результате происшествия скончался, сообщает региональная госавтоинспекция в Телеграм-канале.
Авария произошла в четверг, 28 декабря, около 23:00 на 101-м км автодороги Дивное — Рагули — Арзгир.

«Водитель автомобиля ВАЗ-2109 по не установленным пока причинам выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с рейсовым автобусом Volvo. От полученных травм на месте скончался водитель легкового автомобиля, 21-летний житель округа», — говорится в публикации.

Отмечается, что погибший водил машину около трёх лет, за это время он не привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Среди пассажиров автобуса никто не пострадал, людей отправили по маршруту Нальчик — Волгоград другим автобусом.

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