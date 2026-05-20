Уличные бандиты убили 13-летнего футболиста-вундеркинда

NTK: 13-летнего футболиста-вундеркинда Мендеса убили уличные бандиты в Колумбии

Фото: istockphoto/Rost-9D

В колумбийском городе Пьедекуэста двое преступников на мотоцикле напали на 13-летнего футболиста Кристиана Фабиана Рондона Мендеса. Трагедия произошла вечером 16 мая, пишет Need To Know.





Школьник только что закончил тренировку, когда злоумышленники подошли к нему, заявили, что он не из этого района, и нанесли удар ножом в грудь. Раненого мальчика доставили в больницу очевидцы, вызвавшие скорую, но спасти юного спортсмена не удалось.



Мендес выступал за молодёжный состав клуба «Спортинг» и считался вундеркиндом. Его мать рассказала, что вся жизнь сына была посвящена футболу, а мечтой было играть за «Америку» из Кали — 15-кратного чемпиона страны. Власти объявили награду в 15 миллионов колумбийских песо (около 285 тысяч рублей) за информацию о нападавших.



