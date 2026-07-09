В Иркутской области нашли тело четырехлетнего мальчика после трагедии на реке

09 июля 2026, 10:45

Фото: iStock/KoliadzynskaIryna

В Шелеховском районе у берега Иркута обнаружили тело четырехлетнего мальчика, пропавшего во время сплава вместе с матерью. Поиски продолжались семь дней. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.