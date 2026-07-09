В Иркутской области нашли тело четырехлетнего мальчика после трагедии на реке
В Шелеховском районе у берега Иркута обнаружили тело четырехлетнего мальчика, пропавшего во время сплава вместе с матерью. Поиски продолжались семь дней. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Трагедия произошла на прошлой неделе во время массового выхода на воду. В группе находились 49 человек. Во время привала ребенок и восьмилетняя девочка зашли в реку, после чего их подхватило сильное течение. К детям сразу бросились двое мужчин. Девочку сумели вытащить, мальчика унесло вниз по реке. Позже нашли тело одного из участников спасения. Еще одного мужчину продолжают искать.
По информации канала, семья сплавлялась по Иркуту каждое лето с того времени, когда мальчику исполнился год. Он умел плавать и не боялся воды. В этот раз на маршрут ребенок отправился только с матерью, отец не поехал.
После случившегося правоохранители задержали организатора сплава. Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
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