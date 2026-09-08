Женщину насмерть зажало в онкодиспансере во время лучевой терапии

08 сентября 2026, 17:02

Воронежский онкодиспансер заплатит два млн рублей за смерть пациентки

Фото: istockphoto/AMilkin

В Воронежской области завершилось разбирательство по факту получения тяжких травм пациенткой онкологического диспансера. Информацию предоставила объединенная пресс-служба судебных органов региона.