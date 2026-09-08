Женщину насмерть зажало в онкодиспансере во время лучевой терапии
В Воронежской области завершилось разбирательство по факту получения тяжких травм пациенткой онкологического диспансера. Информацию предоставила объединенная пресс-служба судебных органов региона.
Трагический случай произошел во время процедуры лучевой терапии с 51-летней женщиной. В ходе сеанса, когда пациентка находилась на столе, произошло резкое смещение оборудования: элемент медицинской установки внезапно поднялся, в результате чего женщина оказалась зажатой между столом и излучателем. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Родственники погибшей обратились в суд с иском о компенсации морального вреда. Сумма первоначальных требований не раскрывается.
Судья принял решение частично удовлетворить исковые требования семьи, обязав медицинских работников выплатить два миллиона рублей в качестве компенсации. На текущий момент судебное постановление не вступило в законную силу и может быть обжалованным.
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