Полиция задержала 384 человека в рамках антинаркотической операции

21 декабря 2025, 07:50

Во время антинаркотического рейда в Италии полиция задержала 384 человека

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Полиция Италии осуществила общегосударственную спецоперацию по борьбе с наркопреступностью, в ходе которой задержаны 384 человека. Об этом информирует агентство Reuters.