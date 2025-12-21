Полиция задержала 384 человека в рамках антинаркотической операции
Во время антинаркотического рейда в Италии полиция задержала 384 человека
Полиция Италии осуществила общегосударственную спецоперацию по борьбе с наркопреступностью, в ходе которой задержаны 384 человека. Об этом информирует агентство Reuters.
В ходе операции изъято около 1,4 тонны незаконных веществ. Параллельно ведётся расследование деятельности ещё 655 человек, среди которых 39 несовершеннолетних.
Уточняется, что в нескольких регионах временно приостановили работу пяти магазинов, торгующих каннабисом, поскольку их продукция не соответствовала требованиям. По информации правоохранительных органов, в рамках операции изъяли 296 кг нелегального каннабиса.
Читайте также: