Молодую спортсменку изнасиловали в отеле после соревнований и небольшой вечеринки

NDTV: В Индии 23-летнюю спортсменку изнасиловали в отеле, куда ее привела подруга
В индийском городе Фаридабад полиция задержала трех человек по подозрению в изнасиловании 23-летней спортсменки, приехавшей на соревнования по стрельбе. О произошедшем сообщил портал NDTV.



Согласно материалам дела, девушка прибыла в город 17 декабря с подругой. После соревнований та попросила знакомого по имени Гаурав подвезти их до метро, однако он приехал со своим другом Сатендрой.

Проведя время вместе, молодые люди решили остаться в городе на ночь. Они забронировали в отеле два номера, в одном из которых устроили вечеринку. Поздно вечером подруга пострадавшей и Гаурав вышли из номера, и в этот момент Сатендра, который остался наедине со спортсменкой, изнасиловал её.

Жертва насилия рассказала о случившемся подруге, как только та вернулась. Девушки заблокировали Сатендру в номере и вызвали полицию.

Правоохранители оперативно прибыли на место и задержали троих подозреваемых: Сатендру, Гаурава и подругу спортсменки. Суд отправил из под арест. Расследование продолжается.

