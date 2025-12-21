Молодую спортсменку изнасиловали в отеле после соревнований и небольшой вечеринки

21 декабря 2025, 05:37

NDTV: В Индии 23-летнюю спортсменку изнасиловали в отеле, куда ее привела подруга

Фото: iStock/Prostock-Studio

В индийском городе Фаридабад полиция задержала трех человек по подозрению в изнасиловании 23-летней спортсменки, приехавшей на соревнования по стрельбе. О произошедшем сообщил портал NDTV.





Согласно материалам дела, девушка прибыла в город 17 декабря с подругой. После соревнований та попросила знакомого по имени Гаурав подвезти их до метро, однако он приехал со своим другом Сатендрой.



Проведя время вместе, молодые люди решили остаться в городе на ночь. Они забронировали в отеле два номера, в одном из которых устроили вечеринку. Поздно вечером подруга пострадавшей и Гаурав вышли из номера, и в этот момент Сатендра, который остался наедине со спортсменкой, изнасиловал её.



