Женщину осудили по делу о мошенничестве с земельными сертификатами на 6 млн руб в Петербурге

16 февраля 2026, 19:21

Женщина получила 6 лет по делу о мошенничестве с земельными сертификатами

Фото: istockphoto/artisteer

Суд в Санкт‑Петербурге приговорил Екатерину Зайкову к шести годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о мошенничестве при обналичивании средств по сертификату «Земельный капитал в Санкт‑Петербурге» . Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.