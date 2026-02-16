Женщину осудили по делу о мошенничестве с земельными сертификатами на 6 млн руб в Петербурге
Суд в Санкт‑Петербурге приговорил Екатерину Зайкову к шести годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о мошенничестве при обналичивании средств по сертификату «Земельный капитал в Санкт‑Петербурге» . Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.
Как уточняется, Красногвардейский районный суд вынес приговор Зайковой и ещё 12 фигурантам, признанным виновными. Отбывание наказания ей отсрочили до достижения её ребёнком 14 лет. Остальным осуждённым назначили от полутора до трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Гражданские иски суд удовлетворил. Арест денежных средств Зайковой, а также земельных участков сохранили. Вину она не признала, как и ещё две соучастницы.
По данным суда, Зайкова содействовала незаконному обналичиванию выплат по сертификату, который предусматривает компенсацию расходов на покупку земельного участка на территории России. Получатели сертификатов, желавшие получить деньги наличными (12 фигурантов дела), обращались к ней. Используя неликвидные участки в Пермском крае, оформленные на подконтрольных ей лиц, она продавала их по цене выше кадастровой и готовила пакет документов для подачи в госорганы с целью получения выплаты.
Всего Зайковой вменили 15 эпизодов мошенничества на сумму более шести млн рублей.
Читайте также: