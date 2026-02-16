Смертельный пожар произошел на нефтебазе в Дагестане

16 февраля 2026, 19:09

Один человек погиб при пожаре на нефтебазе в Махачкале

Фото: iStock/Distortion Media

Один человек погиб при пожаре на нефтебазе на окраине Махачкалы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Дагестан на своем сайте.