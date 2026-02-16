Смертельный пожар произошел на нефтебазе в Дагестане
Один человек погиб при пожаре на нефтебазе на окраине Махачкалы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Дагестан на своем сайте.
По данным ведомства, цистерна со сжиженным газом загорелась на территории промобъекта в поселке Новый Хушет. Информация о ЧП поступила в экстренную службу около 16:24 по московскому времени. Вскоре для тушения огня на место прибыли 89 специалистов и 26 единиц техники.
Через час пожар полностью ликвидировали, его площадь не уточняется. В настоящее время устанавливается личность погибшего, причины и обстоятельства возгорания.
Ранее сообщалось, что двое детей стали жертвами пожара в частном доме в селе под Нижним Новгородом.
Читайте также: