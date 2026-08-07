Женщину перепутали с другой пациенткой и удалили ей гениталии

07 августа 2026, 16:19

В Австралии пенсионерке по ошибке удалили часть гениталий вместо раковой опухоли

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

В Австралии пенсионерке по ошибке удалили часть гениталий вместо раковой опухоли. Об этом сообщает издание New York Post.





69-летняя Дебра Бьюкенен поступила в больницу Sunshine 23 января 2026 года. Ей должны были провести операцию по удалению раковой опухоли на коже в области таза. Но в палате произошла путаница: медсестры приняли ее за другую пациентку по имени Дебора. Женщина пыталась уточнить, не ошибка ли это, но персонал заверил, что все верно. В итоге хирурги иссекли большую часть наружных гениталий Бьюкенен.



Пенсионерка поняла это только после операции. Очнувшись, она пошла в туалет, где у нее открылось сильное кровотечение. Медсестра сказала, что это часть операции, но пациентка возразила — ее опухоль была в другом месте. Прикоснувшись к ней, женщина поняла, что ее так и не удалили. Больница выписала пациентку, не дав внятных объяснений, позже ей пришлось вернуться туда для удаления настоящей опухоли.

«Я была в ужасе. Каждый раз, когда иду к врачу, я испытываю тревогу. Нельзя ошибаться на человеке. Это не разбитая чашка. Это его жизнь», — поделилась Бьюкенен.