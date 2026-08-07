Названы самые опасные водоемы Новосибирска: 11 смертей за сезон

07 августа 2026, 15:59

11 человек утонули в Новосибирске с начала купального сезона

Фото: iStock/Adam Bartosik

С начала купального сезона в водоемах Новосибирска погибли 11 человек. Все несчастные случаи произошли в местах, не предназначенных для такого вида отдыха, сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС.