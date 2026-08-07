Названы самые опасные водоемы Новосибирска: 11 смертей за сезон
С начала купального сезона в водоемах Новосибирска погибли 11 человек. Все несчастные случаи произошли в местах, не предназначенных для такого вида отдыха, сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС.
По данным портала Om1 Новосибирск, самым опасным участком стал котлован на Юго-Западном жилмассиве — там утонули четыре человека, включая несовершеннолетнего. На реке Оби погибли три человека, один из которых — ребенок.
Еще три смерти зафиксировали в Новосибирском водохранилище. Один человек не выжил во время отдыха на в реке Каменке.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число погибших выросло на одного, но детей среди них стало меньше: в этом сезоне их было двое, а год назад — трое.
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