Женщину с ребенком на сапе унесло в Финский залив

17 июля 2025, 19:46

Фото: iStock/Dushlik

В Кронштадтском районе женщину с ребенком, катавшихся на сапе, унесло течением в Финский залив. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.