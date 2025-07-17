Женщину с ребенком на сапе унесло в Финский залив
В Кронштадтском районе женщину с ребенком, катавшихся на сапе, унесло течением в Финский залив. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
По предварительным данным, женщина не справилась с течением и ветром. Ей удалось позвонить в службу спасения, в результате чего своевременно была организована поисковая операция. Спасатели немедленно прибыли на место происшествия.
Пострадавших обнаружили на расстоянии порядка 1300 метров от береговой линии. Сотрудники МЧС эвакуировали мать и дочь на борт спасательного судна и доставили в безопасное место.
Согласно информации ведомства, медицинская помощь им не потребовалась.
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