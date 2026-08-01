Неизвестные силы атаковали танкер у побережья Омана
У побережья Омана терпит бедствие танкер. В судно попал снаряд неизвестного происхождения, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
По данным ведомства, танкер получил серьёзные повреждения. Согласно предварительной информации, удар пришёлся на машинное отделение. Инцидент произошёл в 11 км к востоку от Лимы (Оман).
В настоящее время власти ведут расследование обстоятельств нападения. UKMTO продолжает отслеживать ситуацию и призывает суда в регионе проявлять повышенную бдительность.
Судоходству в районе Ормузского пролива мешает ирано-американский конфликт, который начался в конце февраля. Примерно месяц назад похожая ситуация произошла с другим танкером.
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