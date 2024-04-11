Женщину заставили прилюдно раздеться в аэропорту из-за протеза груди

Фото: istock / Zhanna Danilova
Жительница Ирландии пожаловалось на сотрудников дублинского аэропорта, которые заставили её снять протез груди при других пассажирах в ходе досмотра. Об этом сообщает Business Insider.
Пассажирка планировала совершить рейс из Дублина в Донегол, но во время досмотра одна из работниц службы безопасности попросила ирландку проследовать на повторный досмотр, после чего заставила ее снять грудной протез.
Женщина попросила отвести ее в специальное помещение, но сотрудница охраны заставила женщину снять протез на глазах у всех пассажиров. После полёта пострадавшая обратилась с жалобой к руководству дублинского аэропорта, спустя длительное время перед ней извинились.
Представители воздушной гавани завили, что это единичный случай и более подобного с пассажирами не будут допускать.
Читайте также:
В Германии чиновник насиловал сыновей украинских беженцев
Блогер Портнягин с женой возместили ущерб от неуплаты налогов и отмывания денег
Несовершеннолетняя девушка украла у раненого бойца СВО три миллиона рублей
Женщина попросила отвести ее в специальное помещение, но сотрудница охраны заставила женщину снять протез на глазах у всех пассажиров. После полёта пострадавшая обратилась с жалобой к руководству дублинского аэропорта, спустя длительное время перед ней извинились.
Представители воздушной гавани завили, что это единичный случай и более подобного с пассажирами не будут допускать.
Читайте также:
В Германии чиновник насиловал сыновей украинских беженцев
Блогер Портнягин с женой возместили ущерб от неуплаты налогов и отмывания денег
Алина Юрчак