Женский финансовый коуч из Сочи обманула десятки россиянок на миллионы рублей
В Краснодарском крае разгорается скандал вокруг «женского финансового гуру» Марии Стекольщиковой. Женщину, называющую себя успешным трейдером и коучем по личностному росту, обвинили в многомиллионном мошенничестве, пишет Telegram-канал Baza.
По словам более 20 россиянок, она обещала им лёгкий путь к финансовой независимости, но собрала около 20 миллионов рублей и исчезла.
Пострадавшие рассказали, что Мария активно вела соцсети, в которых демонстрировала роскошную жизнь и предлагала свои «инвестиционные» курсы. Условие было одно: ученицы должны были передать ей деньги под управление – суммы варьировались от 500 тысяч до семи миллионов рублей. Взамен обещались стабильный пассивный доход, быстрые заработки и «вход в жизнь миллионера».
Однако на практике дохода не оказалось, а сама коуч попросту исчезла – перестала выходить на связь, заблокировала недовольных клиенток и проигнорировала решения суда.
На сегодняшний день несколько участниц судебных разбирательств уже выиграли иски и получили постановления о возмещении ущерба. Но, как утверждают обманутые, Стекольщикова продолжает свою деятельность: публикует мотивационные посты, проводит вебинары и якобы привлекает новых клиенток.
