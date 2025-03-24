Жерар Депардье предстанет перед судом в Париже по делу о сексуальных домогательствах

Жерар Депардье (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Судебное разбирательство в отношении актера Жерара Депардье по делу о сексуальных домогательствах состоится в Париже 23 и 25 марта. Об этом пишет издание The Times.
По информации журналистов, процесс связан с жалобами, поданными на артиста якобы за неприемлемое поведение в отношении двух женщин во время съемок фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. Предполагаемыми жертвами названы 53-летняя декоратор Амели, а также помощница режиссера, которой двадцать с небольшим лет.
Сам фигурант отрицает обвинения. Его защищает президент Франции Эммануэль Макрон и свыше 60 женщин из сферы кино. Заседание планировалось на октябрь прошлого года, однако его отложили по просьбе защиты в связи с состоянием здоровья Депардье.
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Сам фигурант отрицает обвинения. Его защищает президент Франции Эммануэль Макрон и свыше 60 женщин из сферы кино. Заседание планировалось на октябрь прошлого года, однако его отложили по просьбе защиты в связи с состоянием здоровья Депардье.
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Никита Кротов