Жерар Депардье предстанет перед судом в Париже по делу о сексуальных домогательствах

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров расплакался в эфире шоу «Маска» на НТВ после похорон своего отца Бедроса Киркорова. Киркоров-младший отметил, что своими успехами он обязан папе. По его словам, он решил выйти в эфир, потому что его «учили» идти к зрителю в любых обстоятельствах.