В Махачкале загорелась крыша многоквартирного дома
В Махачкале произошло возгорание в мансардном помещении шестиэтажного многоквартирного дома. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Дагестану.
Инцидент случился на улице Северо‑Осетинска. Согласно пресс-релизу, информация о возгорании поступила в 22:25 мск. По прибытии на место пожарные установили, что огонь распространился по мансардному этажу. Площадь возгорания составила около 600 квадратных метров.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Всех жильцов оперативно эвакуировали из здания. К ликвидации возгорания силы МЧС привлекли 25 сотрудников личного состава и семь единиц техники.
Ранее в Ленинградской области пламя охватило сразу три постройки. Пожар уничтожил баню, частный дом и гараж.
