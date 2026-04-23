В Махачкале загорелась крыша многоквартирного дома

Фото: iStock/Sunan Wongsa-nga

В Махачкале произошло возгорание в мансардном помещении шестиэтажного многоквартирного дома. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Дагестану.



Инцидент случился на улице Северо‑Осетинска. Согласно пресс-релизу, информация о возгорании поступила в 22:25 мск. По прибытии на место пожарные установили, что огонь распространился по мансардному этажу. Площадь возгорания составила около 600 квадратных метров.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Всех жильцов оперативно эвакуировали из здания. К ликвидации возгорания силы МЧС привлекли 25 сотрудников личного состава и семь единиц техники.

Ранее в Ленинградской области пламя охватило сразу три постройки. Пожар уничтожил баню, частный дом и гараж.

Александр Огарёв

