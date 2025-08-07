Буйвол бросился на охотившегося на него миллионера и проткнул мужчину насмерть

07 августа 2025, 00:16

DM: Буйвол насмерть задобал американского миллионера во время сафари в Южной Африке

Фото: iStock/Jordi Mora Igual

Буйвол в Южно-Африканской Республике (ЮАР) насмерть забодал американского миллионера Эшера Уоткинса. Мужчина являлся поклонником трофейной охоты, однако это развлечение стоило ему жизни. Об этом сообщает издание Daily Mail (DM).





Трагический инцидент произошел 3 августа в провинции Лимпопо. Уоткинс, проживавший в Техасе и владевший компанией по продаже ранчо стоимостью до 40 миллионов долларов, заплатил около 10 тысяч долларов за охотничье сафари. Погибший Уоткинс верил, что охота — неотъемлемая часть жизни. В личном блоге он часто выкладывал изображения своих убитых трофеев. Отмечается, что охотник всегда действовал в рамках закона.





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«Огромный зверь бросился на него, врезался и убил почти мгновенно», — говорится в материале.