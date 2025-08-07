Буйвол бросился на охотившегося на него миллионера и проткнул мужчину насмерть
DM: Буйвол насмерть задобал американского миллионера во время сафари в Южной Африке
Буйвол в Южно-Африканской Республике (ЮАР) насмерть забодал американского миллионера Эшера Уоткинса. Мужчина являлся поклонником трофейной охоты, однако это развлечение стоило ему жизни. Об этом сообщает издание Daily Mail (DM).
Трагический инцидент произошел 3 августа в провинции Лимпопо. Уоткинс, проживавший в Техасе и владевший компанией по продаже ранчо стоимостью до 40 миллионов долларов, заплатил около 10 тысяч долларов за охотничье сафари. Погибший Уоткинс верил, что охота — неотъемлемая часть жизни. В личном блоге он часто выкладывал изображения своих убитых трофеев. Отмечается, что охотник всегда действовал в рамках закона.
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По данным издания, буйвол весом примерно 1,3 тонны заметил 52-летнего Уоткинса, испугался и кинулся в сторону охотника. Рога проткнули тело мужчины, спасти его не удалось.
«Огромный зверь бросился на него, врезался и убил почти мгновенно», — говорится в материале.На момент происшествия мать, отчим и брат погибшего находились на туристической базе.
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