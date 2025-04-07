Екатерина Мизулина попросит Генпрокуратуру проверить военный билет известного блогера

Екатерина Мизулина (фото: @ekaterina_mizulina)
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина попросил Генпрокуратуру проверить военный билет известного блогера Михаила Литвина, якобы купившего документ за деньги. В своём Telegram-канале общественница также опубликовала обращения участников СВО, возмутившихся высказываниями Литвина.
Мизулина написала, что участники боевых действий обратились в правоохранительные органы с просьбой повести проверку сведений о покупке военного билета блогером. После СМИ сообщили, что прокуратура якобы начала проведение проверки, однако общественность до сих пор ждёт результатов.
Михаил Литвин (фото: Telegram @litvintm)
Руководитель «Лиги безопасного интернета» выразила надежду, что прокуроры обратят внимание на обращения военнослужащих ВС РФ.
Также она добавила, что и сама направит в Генпрокуратуру соответствующее обращение.
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Михаил Литвин (фото: Telegram @litvintm)
Руководитель «Лиги безопасного интернета» выразила надежду, что прокуроры обратят внимание на обращения военнослужащих ВС РФ.
Также она добавила, что и сама направит в Генпрокуратуру соответствующее обращение.
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Анастасия Чинкова