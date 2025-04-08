«Я вела стрим в Minecraft»: Мизулина раскрыла подробности знакомства с певцом SHAMAN

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @shaman_channel)
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, как они познакомились с певцом SHAMAN (Ярослав Дронов) и раскрыла поклонникам некоторые детали их отношений на шоу «УТРО.ТНТ».
«В 2023 году я вела стрим в Minecraft, посвященный Дню России. В этом стриме была одна из песен Ярослава "Я русский". На следующий день он захотел приехать, познакомиться, пообщаться. Вот так началось наше общение. Достаточно молодежно, как мне кажется», — рассказала Мизулина.
Она также добавила, что Ярослав общается с ее мамой, они созваниваются и могут что-то обсудить. Сама Екатерина также общается с мамой и отцом Дронова. У них сложились теплые семейные отношения, отметила глава Лиги безопасного интернета.
Напомним, 9 марта Ярослав Дронов объявил об отношениях с Екатериной Мизулиной во время своего сольного концерта «Ты моя» на сцене «Live Арена» в Москве.
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Элина Позднякова