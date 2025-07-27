Жесткое ДТП в Башкирии: есть пострадавшие

27 июля 2025, 16:34

Автобус с 43 пассажирами перевернулся при ДТП в Башкирии, пострадало 7 человек

Фото: istockphoto/conejota

Семь человек пострадали в результате жесткого ДТП с переворотом автобуса в Башкирии.





Как сообщает телеканал РЕН ТВ, в салоне находились 43 человека. Авария произошла возле Еландино в воскресенье, 27 июля. Автобус следовал по маршруту «Лаклы-Ижевск», когда съехал в кювет.





«В автобусе находилось 43 человека, в том числе семь детей», — сказано в публикации.