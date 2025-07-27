Жесткое ДТП в Башкирии: есть пострадавшие
Автобус с 43 пассажирами перевернулся при ДТП в Башкирии, пострадало 7 человек
Семь человек пострадали в результате жесткого ДТП с переворотом автобуса в Башкирии.
Как сообщает телеканал РЕН ТВ, в салоне находились 43 человека. Авария произошла возле Еландино в воскресенье, 27 июля. Автобус следовал по маршруту «Лаклы-Ижевск», когда съехал в кювет.
«В автобусе находилось 43 человека, в том числе семь детей», — сказано в публикации.
Подробности происшествия сейчас выясняются. По предварительной информации Telegram-каналов, за рулем автобуса находился 38-летний житель Удмуртской Республики. Транспорт получил повреждения в виде смятого кузова и разбитого лобового стекла, говорится в каналах.