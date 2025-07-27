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Жесткое ДТП в Башкирии: есть пострадавшие

Автобус с 43 пассажирами перевернулся при ДТП в Башкирии, пострадало 7 человек
Фото: istockphoto/conejota

Семь человек пострадали в результате жесткого ДТП с переворотом автобуса в Башкирии.



Как сообщает телеканал РЕН ТВ, в салоне находились 43 человека. Авария произошла возле Еландино в воскресенье, 27 июля. Автобус следовал по маршруту «Лаклы-Ижевск», когда съехал в кювет.

«В автобусе находилось 43 человека, в том числе семь детей», — сказано в публикации.

Подробности происшествия сейчас выясняются. По предварительной информации Telegram-каналов, за рулем автобуса находился 38-летний житель Удмуртской Республики. Транспорт получил повреждения в виде смятого кузова и разбитого лобового стекла, говорится в каналах.
Никита Кротов

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