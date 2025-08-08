Жестоко убитая в Дзержинске фитнес-тренер также работала в администрации города
Жестоко убитая в лесу в Нижегородской области фитнес-тренер Наталья Анисимова также работала в управлении соцзащиты населения при администрации города Дзержинска. Она была ведущим специалистом назначения, пишет местный портал «В городе N».
Сегодня стало известно, что неизвестный сначала изнасиловал, а затем до смерти избил 48-летнюю женщину, тело которой было обнаружено в лесополосе. Погибшая работала фитнес-тренером в одном из танцевальных клубов города.
Помимо этого, с 2016 года она работала в соцзащите. Коллеги вспоминают её как жизнерадостного, трудолюбивого человека, активно участвовавшего в общественной жизни.
