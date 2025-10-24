Самолет ВВС США потерпел крушение в штате Оклахома
В американском штате Оклахома произошло авиационное происшествие с участием военного самолёта OA-1K Skyraider II. Об этом сообщило региональное отделение нацгвардии США.
Воздушное судно упало во второй половине дня по местному времени. На его борту находились военнослужащий ВВС США и гражданский специалист, работающий по контракту.
По данным расследования, самолёт выполнял учебно-тренировочный полёт в момент аварии. На текущий момент информация о пострадавших отсутствует.
Спасательные службы оперативно отреагировали на происшествие. Причины крушения устанавливаются компетентными органами.
Ранее в США экстренную посадку совершил пассажирский лайнер после столкновения с неопознанным объектом. Предполагается, что это мог быть космический мусор или метеорит.
