Никто не хочет навещать: что стало с 16-летним школьником из Пермской области, убившим всю свою семью

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2 марта в одном из частных домов Пермского края были обнаружены тела трех человек. Оказалось, что кровавую расправу учинил 16-летний школьник, уставший от давления со стороны родителей. Подробнее о происшествии расскажет «Радио 1».
Убийство в Пермском крае
Вечером 2 марта 16-летний школьник сначала напал на мать, которая готовила ужин на кухне, затем убил вернувшегося с работы отца, а через час расправился с младшей сестрой, пришедшей из школы. Тела матери и дочери были опознаны сразу, а вот третье тело вызвало сомнения.
Родственники сначала подумали, что это старший сын, потому что тело было сильно обезображено.
«Близкие погибших ошибочно опознали одно из тел как несовершеннолетнего подростка из-за серьезного обезображивания. Кроме того, подросток переодел отца в свою одежду, чтобы затруднить опознание», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Фото: istock / Victoria Kotlyarchuk
Розыск убийцы
Вскоре 16-летнего подозреваемого объявили в розыск. Его задержали 3 марта в Екатеринбурге, куда он добрался на такси. Водитель рассказал следователям, что парень весь путь тихо сидел на заднем сиденье, вероятно, спал. В Екатеринбурге он остановился в хостеле, где провел полтора дня. На допросе подросток признался в содеянном, объяснив свои ужасные поступки психологической травмой. Он рассказал, что на протяжении нескольких лет у него копилась обида на мать, отца и сестру.
Подростка отправили в СИЗО №5, рассчитанное на 440 человек. В этом учреждении содержатся как подследственные, так и осужденные, в основном женщины и несовершеннолетние правонарушители.
Одиночество и психиатрическая больница
В сентябре 2021 года после серии экспертиз подростка признали невменяемым и направили на принудительное лечение, переведя в психиатрический стационар.
«Мой подзащитный находится в подавленном состоянии. Никто из оставшихся родственников не хочет его навещать или передавать ему что-либо», — сообщил «КП» пермский юрист.
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Анастасия Хохлова