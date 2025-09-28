В Тверской области мужчина умер от сепсиса после удаления зуба мудрости
В Тверской области 34-летний мужчина умер от сепсиса через неделю после удаления зуба мудрости. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».
После операции в организм пациента попала инфекция, которая привела к заражению крови. Состояние мужчины начало резко ухудшаться. Сначала он полностью потерял зрение, затем у него пропала память. После этого мужчина впал в кому, и врачи констатировали смерть.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Белгородской области, где мальчик потерял сознание после домашней ингаляции. Врач назначил ребёнку паровдыхание с лекарственным препаратом, чтобы устранить кашель. Дома мать собрала оборудование для процедуры, но по ошибке использовала для ингаляции лидокаин.
Читайте также: