«Жил в машине Куценко»: появились новые подробности дела о трупе в машине актера

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Подозреваемый в убийстве женщины в Москве вскрыл машину актера Гоши Куценко еще неделю назад и все это время в ней жил. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в силовых структурах.
Также отмечается, что фигурант уже признался в совершении преступления.
Напомним, сегодня, 20 января, в стоящем на паркове и накрытым брезентом ретро-автомобиле «Запорожец», который принадлежит актеру Гоше Куценко, обнаружили труп неизвестной женщины со следами колото-резаных ран на теле. Через какое-то время полицейским удалось задержать подозреваемого — им оказался 30-летний Альберт Абдуллин, который, как отмечалось, убил женщину во время ссоры при распитии алкоголя. После убийства он решил спрятать тело внутри автомобиля.
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