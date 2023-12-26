JAMA: Врачи составили рейтинг эффективности средств от ожирения

Эндокринолог Ирина Петрова в беседе с «Лентой.ру» рассказала, что в праздничную ночь есть высокий риск нарушить привычный режим питания из-за переедания в Новый год. Чтобы этого избежать, необходимо воспользоваться некоторыми способами.