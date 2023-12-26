JAMA: Врачи составили рейтинг эффективности средств от ожирения

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Исследования показали, что самыми эффективными средствами для лечения ожирения оказались бариатрическая хирургия, а также препараты Зепбаунд и Мунджаро. Об этом пишет JAMA.
Согласно исследованию, далее идут препараты на основе семаглутида Вегови и Оземпик (потеря веса на 8-21%), а также поведенческая терапия (потеря веса на 5-10%). Учёные подчеркнули, что ожирение - это не проблема с силой воли, а заболевание, которое следует изучать.
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