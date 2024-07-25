Врач Демьяновская заявила о смертельной опасности энтеровируса

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Врач-невролог Екатерина Демьяновская заявила, что энтеровирусная инфекция может привести к тяжёлым осложнениям, таким, как менингит и энцефалит с отёком головного мозга, поражение сердечной и скелетных мышц, и даже к септическому шоку и острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.
«В большинстве случаев энтеровирусная инфекция как у детей, так и у взрослых завершается полным выздоровлением через 7-10 дней. Но иногда она может стать причиной серьёзных осложнений — нарушения работы нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, почек. Самая тяжёлая форма энтеровирусной инфекции — менингоэнцефалитическая», — пояснила в беседе с «Известиями» врач.
Для профилактики заболевания необходимо соблюдать правила личной гигиены, добавила врач.
До этого доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева напомнила, как правильно выбирать арбуз для того, чтобы не отравиться испорченным продуктом.
«Надо стараться покупать арбузы в госучреждениях, но никак не на обочине. Желательно, чтобы это был наш российский продукт, потому что в прошлом и в позапрошлом году было немало отравлений. Быть может, дело в транспортных услугах, быть может, арбузы были побиты, наколоты какими-то химическими компонентами для ускорения созревания. Нужно быть очень аккуратными при выборе арбузов — их можно покупать исключительно в сезон», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.
Ранее врач-эксперт Роман Иванов заявлял, что крапива обладает витаминами A, C и K, минералами, такие как железо, кальций, магний, а также антиоксидантами, флавоноидами, каротиноидами.
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