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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о быстром распространении устойчивой к антибиотикам бактерии – гипервирулетной клебсиеллы (Klebsiella pneumoniae), информирует официальный сайт ВОЗ.
Данная бактерия вызывает пневмонию, менингит и заболевания мочевыводящих путей, но высоковирулентные штаммы еще более опасны. Она также может угрожать людям с сильной иммунной системой.
Клебсиелла выработала устойчивость к ампициллину, а затем и к другим антибиотикам. По данным ВОЗ, бактерия обнаружена в 16 странах мира, в том числе в США, Китае, Великобритании, Канаде, Японии, Индии и Иране. Штаммы бактерии ST23, устойчивые ко всем бета-лактамным антибиотикам, включая карбапенемы, зафиксировали в 12 странах.
Ранее сообщалось, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут быть носителями устойчивой к антибиотикам супербактерии. Газета Telegraaf обратила внимание на связь между лечением украинских солдат в Нидерландах и ростом числа мультирезистентных бактерий в стране.
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Клебсиелла выработала устойчивость к ампициллину, а затем и к другим антибиотикам. По данным ВОЗ, бактерия обнаружена в 16 странах мира, в том числе в США, Китае, Великобритании, Канаде, Японии, Индии и Иране. Штаммы бактерии ST23, устойчивые ко всем бета-лактамным антибиотикам, включая карбапенемы, зафиксировали в 12 странах.
Ранее сообщалось, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут быть носителями устойчивой к антибиотикам супербактерии. Газета Telegraaf обратила внимание на связь между лечением украинских солдат в Нидерландах и ростом числа мультирезистентных бактерий в стране.
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Александр Климов