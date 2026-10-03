Эксперт рассказал, почему медведи-шатуны представляют особую опасность

03 октября 2026, 02:32

РИА Новости: голодные медведи-шатуны представляют наибольшую опасность

Фото: iStock/JMrocek

Медведи-шатуны, которые не впали в спячку из-за того, что не успели накопить достаточно жира, особо опасны для человека. Об этом РИА Новости рассказал директор Барнаульского зоопарка и член президиума Союза зоопарков и аквариумов России Сергей Писарев.





Такие медведи ведут себя крайне агрессивно. Из‑за сильного голода они готовы добывать пищу любыми способами и не отступят ни перед чем, предупредил эксперт.



«Появилась информация, что из‑за голода в России могут появиться медведи‑шатуны, которые не засыпают зимой. Такое бывает, когда медведь не нажировался перед спячкой», — подчеркнул Писарев.