Эксперт рассказал, почему медведи-шатуны представляют особую опасность
РИА Новости: голодные медведи-шатуны представляют наибольшую опасность
Медведи-шатуны, которые не впали в спячку из-за того, что не успели накопить достаточно жира, особо опасны для человека. Об этом РИА Новости рассказал директор Барнаульского зоопарка и член президиума Союза зоопарков и аквариумов России Сергей Писарев.
Такие медведи ведут себя крайне агрессивно. Из‑за сильного голода они готовы добывать пищу любыми способами и не отступят ни перед чем, предупредил эксперт.
«Появилась информация, что из‑за голода в России могут появиться медведи‑шатуны, которые не засыпают зимой. Такое бывает, когда медведь не нажировался перед спячкой», — подчеркнул Писарев.Ранее власти Подмосковья рассказали, что делать при встрече с хищником в лесу. В первую очередь не стоит делать резких движений и пытаться убежать.