Антидроновый кот сбил лапой беспилотник ВСУ — видео

Фото: istockphoto/marieclaudelemay
Кот сбил лапой украинский беспилотник, когда его оператор упражнялся в управлении этим дроном во дворе дома.
Видеокадры произошедшего предоставил telegram-канал «Военный Осведомитель».
На записи видно, что пушистик вытянул лапу, когда аппарат пролетал мимо него. Кот изменил траекторию полета дрона, а тот врезался в столб и сломался.
Перед этим врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщал о гибели мирного жителя в результате атаки дрона со стороны ВСУ. Чиновник уточнял, что погибшему мужчине было 63 года. Читайте подробности в нашем материале.
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«Антидроновый кот перехватил украинский FPV-дрон во время тренировок его оператора во дворе дома», — гласит публикация.
На записи видно, что пушистик вытянул лапу, когда аппарат пролетал мимо него. Кот изменил траекторию полета дрона, а тот врезался в столб и сломался.
Перед этим врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщал о гибели мирного жителя в результате атаки дрона со стороны ВСУ. Чиновник уточнял, что погибшему мужчине было 63 года. Читайте подробности в нашем материале.
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Никита Кротов