Благовещенец пойдет под суд за кражу телевизора и телефона в гостях

07 сентября 2026, 04:25

Житель Благовещенска предстанет перед судом за кражу телевизора и телефона в гостях

Фото: iStock/simpson33

В Благовещенске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в открытой краже телевизора и сотового телефона. Об этом сообщили в ночь на 7 сентября в канале «Амурская полиция» на платформе MAX.