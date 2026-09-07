Благовещенец пойдет под суд за кражу телевизора и телефона в гостях
В Благовещенске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в открытой краже телевизора и сотового телефона. Об этом сообщили в ночь на 7 сентября в канале «Амурская полиция» на платформе MAX.
Инцидент произошёл вечером 26 апреля. По предварительной информации, сорокалетний обвиняемый познакомился у продуктового киоска на Театральной улице с парой – мужчиной и женщиной. В ходе беседы гражданка пожаловалась на подругу, которая взяла у неё в долг и не возвращает деньги. Компания отправилась к должнице домой, чтобы «поговорить».
В квартире злоумышленник начал выяснять отношения с хозяйкой. Воспользовавшись моментом, он забрал с тумбочки телевизор, уложил его в найденную там же сумку, а из ящика достал телефон и спрятал в карман. После этого обвиняемый покинул квартиру вместе с новыми знакомыми, которые все это время в конфликт не вмешивались.
Потерпевшая обратилась в полицию. Личность подозреваемого быстро установили, и он дал признательные показания. Похищенное изъяли из дома фигуранта и вернули владелице. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, при этом уголовное дело уже передали в суд.
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