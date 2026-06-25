Житель Британии расчленил соседей после просмотра сериала о маньяке
В Великобритании местный житель Джеймс Десборо устроил жестокую расправу над двумя мужчинами, проживавшими по соседству. Об этом проинформировал телеканал Sky News.
Правоохранители обнаружили в лесу порядка 1900 обгоревших фрагментов костей, принадлежавших Клаудио Аквилино, который стал одной из жертв преступника. Кроме того, криминалисты нашли расчленённые останки ещё одного мужчины. Им оказался 43‑летний Дэниел Коулман.
Обе жертвы жили в одном доме с Десборо. В последний раз живыми мужчин видели вместе с подозреваемым. После исчезновения соседей злоумышленник завладел их банковскими счетами и снял с них все деньги.
В разговоре с судмедэкспертом британец заявил, что на него сильно повлияли сцены расчленения из просмотренного сериала. Свою вину он признал лишь частично.
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