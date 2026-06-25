Мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем в Петербурге
В Петербурге на проспекте Обуховской Обороны автоледи сбила мотоциклиста. Травмы байкера оказались смертельными, пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Участниками аварии стали легковой автомобиль и мотоцикл Suzuki GSX-1400. В результате столкновения 27‑летнего мужчину в критическом состоянии экстренно доставили в больницу. У пострадавшего диагностировали тяжёлую травму головы и значительную кровопотерю. Медики боролись за жизнь пациента, однако спасти его не удалось.
В настоящее время сотрудники профильных служб выясняют обстоятельства и устанавливают причины аварии. По предварительной информации, женщина-водитель не пострадала.
Ранее в Башкирии страшная авария унесла жизни пяти человек. Виновник ДТП выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником.
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