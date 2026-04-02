02 апреля 2026, 22:35

12-летний подросток изрезал двоих детей в Тюменской области на детской площадке

В поселке Винзили Тюменской области сотрудники полиции выясняют обстоятельства конфликта с участием 12-летнего подростка, который с ножом напал на двух детей на детской площадке.





Как сообщает 72.ru, инцидент произошел после того, как мальчика спровоцировала словесными дразнилками одна из девочек. В ответ на это подросток достал нож и атаковал обидчицу.



Восьмилетний мальчик попытался заступиться. Однако злоумышленник нанес ему не менее четырех ножевых ранений в плечо, после чего ударил лезвием по руке и саму девочку.



На место происшествия прибыли бригада скорой помощи и полицейские. Информация о текущем состоянии пострадавших не разглашается. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.



